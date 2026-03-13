Cercando la felicità | svelato il tema della sesta edizione del Garda Cinema Film Festival

La sesta edizione del Garda Cinema Film Festival si svolgerà sul Lago di Garda, portando nuovamente il cinema nella cornice del lago. L’evento, chiamato Garda Cinema, coinvolge registi, attori e pubblico, che si riuniscono per proiettare e discutere film di varia provenienza. La manifestazione si tiene in diverse location lungo le rive del lago, attirando appassionati e addetti ai lavori.

Il fascino del cinema incontra ancora una volta la magia del Lago di Garda: torna Garda Cinema, il grande festival del cinema sul lago di Garda giunto alla sesta edizione. Diretto dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzato dall’associazione La Decima Musa presieduta da Nica Currò, Garda Cinema Film Festival si terrà dal 10 al 14 giugno 2026: il Comune di Garda, sulle sponde veronesi del lago, ospiterà cinque giornate tra proiezioni, dialoghi con autori e protagonisti del cinema italiano, momenti di incontro con il pubblico, in uno scenario naturale di rara suggestione. Tema dell’edizione 2026 sarà “Cercando la felicità”, filo conduttore della selezione dei film e degli incontri in programma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - “Cercando la felicità”: svelato il tema della sesta edizione del Garda Cinema Film Festival Articoli correlati "Il tempo di Francesco", svelato il tema della dodicesima edizione del Festival del Medioevo di GubbioNon prendete impegni dal 23 al 27 settembre 2026 perché tornano i cinque giorni del Festival del Medioevo e quest’anno, non poteva essere altrimenti,... Leggi anche: Ribalta Experimental Film Festival, al via la sesta edizione tra maestri internazionali e nuove visioni