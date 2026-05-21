Garda Cinema Film Festival | omaggio a Isabella Ferrari

Da nerdpool.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garda Cinema Film Festival ha inaugurato la sua edizione con una serata dedicata a Isabella Ferrari, attrice italiana nota per le sue interpretazioni sul grande schermo. La manifestazione è diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa, guidata da Nica Currò. La serata ha presentato vari momenti dedicati alla carriera dell’attrice, senza ulteriori dettagli su eventi o partecipanti specifici.

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Si apre con una serata speciale dedicata a  Isabella Ferrari  il Garda Cinema Film Festival, manifestazione diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa presieduta da Nica Currò. In attesa dell’inizio ufficiale della sesta edizione e dei concorsi, in programma dal 10 al 14 giugno 2026, Garda Cinema propone infatti martedì 9 giugno una serata speciale di pre-apertura dedicata a una delle attrici più amate e del cinema italiano contemporaneo. Protagonista di oltre quarant’anni di cinema e televisione, Isabella Ferrari ha costruito un percorso artistico capace di coniugare popolarità, ricerca e autorialità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Garda Cinema Film Festival: omaggio a Isabella Ferrari
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