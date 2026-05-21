Garda Cinema Film Festival | omaggio a Isabella Ferrari

Il Garda Cinema Film Festival ha inaugurato la sua edizione con una serata dedicata a Isabella Ferrari, attrice italiana nota per le sue interpretazioni sul grande schermo. La manifestazione è diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa, guidata da Nica Currò. La serata ha presentato vari momenti dedicati alla carriera dell’attrice, senza ulteriori dettagli su eventi o partecipanti specifici.

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