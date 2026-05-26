Nelle elezioni amministrative in Irpinia, l’affluenza complessiva ha superato il 54% dopo una giornata con un andamento altalenante nei seggi. La partecipazione è stata molto diversa tra le aree, con un calo significativa ad Avellino e un aumento nei piccoli centri e nei borghi. Le operazioni di voto si sono svolte domenica con un ritmo incerto, lasciando spazio a variazioni tra le diverse zone della provincia.

L’affluenza nelle tredici amministrative irpine ha superato il 54% complessivo dopo una domenica caratterizzata da un ritmo incerto tra i seggi. Mentre la mattinata è trascorsa con una calma insolita, influenzata dalle celebrazioni religiose e dalle prime comunioni nei borghi, il pomeriggio ha un brusco cambiamento nel flusso dei votanti verso le urne. A San Mango sul Calore e a Calitri, la partecipazione è stata così intensa che il quorum necessario per validare l’elezione del sindaco e del consiglio comunale è stato raggiunto ben prima della chiusura definitiva dei seggi. In queste realtà dove si è presentata una sola lista in campo, il raggiungimento della soglia minima ha portato un senso di sollievo collettivo alle comunità locali già nelle ore serali di domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irpinia vota: affluenza al 54% tra cali ad Avellino e boom nei borghi

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