Da Montefusco ad Avellino un appuntamento con la storia | l' evento promosso da Insieme per Avellino e l' Irpinia

Da Montefusco ad Avellino, si terrà una due giorni organizzata dall’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” il 14 e 15 marzo, con incontri e dibattiti dedicati al trasferimento storico del capoluogo e alle prospettive future della città e della provincia. L’evento coinvolge diverse figure e si svolge nel centro cittadino, attirando l’attenzione di residenti e coinvolgendo vari rappresentanti locali.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 17 presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale di Avellino. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montefusco Salvatore Santangelo e del presidente dell’associazione Pasquale Luca Nacca, sarà proiettato il documentario dedicato al passaggio del capoluogo da Montefusco ad Avellino, realizzato dall’avvocato Antonio Di Martino. Seguiranno gli interventi di Giulio De Angelis, Veronica Barbati, Luca Beatrice ed Emilio De Vizia. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Famiglietti, già deputato e docente di Diritto degli enti locali presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

