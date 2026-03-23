Referendum affluenza boom | 52,6% Si vota fino alle 15 di lunedì - Le mappe interattive

ALLE URNE. La Bergamasca è tra le province più virtuose d’Italia: domenica hanno votato oltre 420mila cittadini. In città partecipazione del 56,9%: «Occasione per far sentire la nostra voce». Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. L’incognita della vigilia era tutta nella partecipazione degli elettori. Ma la Bergamasca, dove sono chiamati alle urne oltre 846mila cittadini in 983 sezioni, ha risposto presente con numeri da record, tanto da essere tra le province più virtuose d’Italia con un’affluenza del 52,6%. Domenica 22 marzo nella prima giornata di apertura dei seggi (dalle 7 alle 23) per il referendum costituzionale sulla giustizia, in città si è arrivati al 56,9%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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