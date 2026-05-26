Il Milan ha programmato un secondo incontro rapido con l’allenatore basco, confermato da fonti di Sky Sport. La società sta accelerando le trattative per definire il cambio in panchina. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma l’obiettivo è arrivare a una decisione in tempi brevi. La trattativa tra il club e il tecnico prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.

La ricerca del successore di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è arrivata alla stretta finale. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera ha programmato un secondo incontro ufficiale con Andoni Iraola nelle prossime ore. Questo nuovo summit segue il primo approccio esplorativo avvenuto in Inghilterra la scorsa settimana e punta a definire i dettagli operativi del contratto. Iraola, legato al Bournemouth da uno storico di costante crescita in Premier League culminato con la qualificazione delle Cherries in Europa League, percepisce attualmente un ingaggio di 1,8 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan accelera su Iraola: fissato il secondo incontro lampo con l’allenatore basco

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