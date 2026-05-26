Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro strutture militari iraniane, mentre Teheran ha abbattuto un drone statunitense. La crisi tra i due paesi si accentua con scontri e un blocco nei colloqui di pace. La situazione rimane tesa, senza segnali di de-escalation. Nessun accordo è stato raggiunto e le tensioni continuano a intensificarsi nella regione.

La crisi Stati Uniti-Iran. Stallo sui colloqui di pace. Gli americani attaccano strutture militari iraniane e Teheran abbatte drone statunitense. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, stallo sui colloqui di pace. Nuovi scontri

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