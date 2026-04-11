Iran-Usa colloqui di pace a Islamabad | ancora stallo ma si tratta ad oltranza

A Islamabad, sotto la presenza di migliaia di soldati lungo le strade, si sono svolti colloqui tra rappresentanti iraniani e americani, definiti dal New York Times come “storici”. Le negoziazioni sono durate diversi giorni, ma al momento non si sono registrati progressi concreti. Le parti hanno deciso di proseguire le discussioni ad oltranza senza un accordo immediato.

In una Islamabad blindata da migliaia di soldati dispiegati nelle strade, americani e iraniani si sono incontrati per quelli che il New York Times ha definito «storici colloqui di pace». Quello tra Jd Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf é infatti il faccia a faccia di più alto livello tra i due Paesi dalla Rivoluzione islamica iraniana del 1979, e dai primi contatti diretti dal 2015, quando sotto la presidenza Obama fu raggiunto un accordo sul programma nucleare iraniano, abbandonato poi da Donald Trump. Negoziati ad oltranza ma «col dito sul grilletto», in un clima di sfiducia reciproca e di smentite incrociate, dallo sblocco americano dei beni iraniani al transito di navi da guerra Usa nello stretto di Hormuz, che resta il nodo principale.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Iran-Usa, colloqui di pace a Islamabad: ancora stallo, ma si tratta ad oltranza Colloqui storici a Islamabad: Usa e Iran trattano a oltranza, nodo HormuzIl primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha inaugurato oggi i tanto attesi Colloqui di Islamabad, segnando l’inizio di colloqui diretti ad alto... Iran, Islamabad si prepara ai colloqui tra Usa e IranCresce l’attesa a Islamabad in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a garantire un cessate il fuoco duraturo dopo settimane di guerra. Iran-Usa, colloqui e promesse ma il clima è rovente