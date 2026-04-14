Nuovi colloqui Usa-Iran Incontri a stretto giro Proposta di pace cinese

In queste ore si susseguono incontri tra Israele e Libano, mentre si fanno strada possibilità di nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia si muove rapidamente, con incontri che si svolgono in tempi ravvicinati. Nel frattempo, si diffondono notizie di una proposta di pace proveniente dalla Cina. La situazione rimane in evoluzione e le trattative sono ancora in fase di sviluppo.

Roma, 15 aprile 2026 – Israele e Libano provano a parlarsi e, nelle prossime ore, potrebbe esserci un nuovo round di negoziati fra Stati Uniti e Iran. Non più in Pakistan, che pure si era offerto di ospitarli dopo il primo giro andato a vuoto, ma in una sede ancora da definire: tra le ipotesi ci sono Ginevra, Turchia ed Egitto. A confermarlo è stato lo stesso Donald Trump, parlando di colloqui “nei prossimi due giorni”, mentre scorre il conto alla rovescia verso la scadenza del cessate il fuoco, fissata per il 21 aprile. La situazione, però, resta estremamente tesa e tutt i gli occhi sono puntati sullo Stretto di Hormuz, chiuso di fatto dalla guerra prima e dal blocco navale americano poi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovi colloqui Usa-Iran. “Incontri a stretto giro”. Proposta di pace cinese Iran, ultimatum Usa: nuovi colloqui a patto di ricevere proposta iraniana entro 48 oreI negoziatori statunitensi sono disposti a partecipare a un nuovo round di colloqui con l’Iran venerdì a Ginevra, a condizione che Teheran presenti... Usa-Iran, una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. Pressing sugli Usa per la revocaUna petroliera cinese, la Rich Starry, avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz dopo che è entrato in vigore il blocco navale deciso dal presidente...