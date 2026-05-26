Iran-Usa, negoziato tra raid e minacce

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco nel sud dell’Iran, nonostante una tregua tra i due paesi. Il regime iraniano ha condannato l’azione, definendola una violazione dell’accordo e ha annunciato possibili ritorsioni. La situazione rimane tesa, con le parti che si scambiano accuse di violazioni e minacce di rappresaglie. La dinamica tra Washington e Teheran si sviluppa in un contesto di tensione persistente.