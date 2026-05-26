Iran-Usa negoziato tra raid e minacce
Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco nel sud dell’Iran, nonostante una tregua tra i due paesi. Il regime iraniano ha condannato l’azione, definendola una violazione dell’accordo e ha annunciato possibili ritorsioni. La situazione rimane tesa, con le parti che si scambiano accuse di violazioni e minacce di rappresaglie. La dinamica tra Washington e Teheran si sviluppa in un contesto di tensione persistente.
Nonostante la tregua, gli Stati Uniti colpiscono il sud dell’Iran. Il regime iraniano denuncia la violazione dell’accordo e minaccia ritorsioni. Tuttavia, la trattativa per una possibile intesa resta ancora in piedi sia per Teheran che per Washington. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran-Usa, negoziato tra raid e minacce
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