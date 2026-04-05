Negli ultimi giorni, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di vedere buone possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran già lunedì, pur mantenendo un atteggiamento minaccioso. Nel frattempo, è stato riferito che un pilota americano è stato liberato dopo essere stato trattenuto nel paese. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto di tensione crescente, tra minacce e aperture diplomatiche.

Donald Trump alza ancora i toni contro l’Iran, ma nelle ultime ore apre anche a uno spiraglio diplomatico. In una serie di messaggi pubblicati su Truth Social e in dichiarazioni rilanciate da Fox News, il presidente americano ha rivendicato il successo di una delicata operazione di recupero di un militare statunitense disperso in territorio iraniano, mentre ha ribadito l’ultimatum a Teheran sullo Stretto di Hormuz, accompagnandolo però con la convinzione che un’intesa possa arrivare già lunedì. Il recupero del militare disperso Secondo quanto riferito dal presidente Usa, le forze speciali americane hanno tratto in salvo un membro dell’equipaggio di un caccia F-15 rimasto isolato in un’area montuosa dell’Iran dopo l’abbattimento del velivolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran, Trump tra minacce e negoziato: “Buona probabilità di un accordo lunedì”. Salvato pilota americano in Iran

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Trump avverte l'Iran: "Accordo in 48 ore o sarà l'inferno". Frenetica ricerca del pilota americano dispersoGli Stati Uniti e l’Iran serrano le fila nella frenetica ricerca del pilota americano disperso, all’indomani dell’abbattimento del suo F-15E.

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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Trump tra la ricerca del negoziato con l'Iran e le minacce di scatenare l’inferno: è la strategia della pressioneI primi 2.200 marines arriveranno nell'area il giorno in cui scade il nuovo ultimatum per i colloqui. Una leva per le trattative o un piano d'attacco? corriere.it

#Trump "Abbiamo salvato il membro dell'equipaggiodell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso, dalle profondità delle montagne dell’#Iran. L'esercito iraniano lo stava cercando con insistenza, in gran numero, e si stava avvicinando. È un colonnello m facebook

"Aprite lo Stretto, bastardi!". Trump all'Iran: "Martedì colpiremo centrali elettriche e ponti" x.com