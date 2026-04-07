Ieri sera, Israele ha seguito con attenzione la conferenza stampa di Donald Trump, durante la quale è stata presentata la proposta del Pakistan per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana sembra scommettere sul fallimento di questo negoziato, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle reazioni ufficiali. La situazione internazionale riguardante le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane al centro dell’attenzione.

Guerra Netanyahu invoca l'escalation per colpire i centri energetici. Haaretz: «Quella di Bibi è una ossessione. Per lui è come Moby Dick per Achab» Guerra Netanyahu invoca l'escalation per colpire i centri energetici. Haaretz: «Quella di Bibi è una ossessione. Per lui è come Moby Dick per Achab» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele scommette sul fallimento del negoziato tra Usa e Iran

Escalation e negoziato, contro l’Iran Trump balla sul filo. E Israele osservaOpzioni che a seconda del gradiente d’intensità mirerebbero a colpire o i gangli vitali del petrolio di Teheran o le rotte d’accesso allo stretto.

Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Nyt: “Divergenze tra Usa e Israele sugli obiettivi in Iran” – DirettaLe forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato “operazioni terrestri limitate e mirate” contro Hezbollah nel sud del Libano.

Argomenti più discussi: Dieci palestinesi uccisi da mercenari ed esercito israeliano; L’Idf ammazza per sbaglio un leader cristiano maronita vicino Beirut; Perché Israele non vuole i caschi blu e la fretta di Netanyahu di conquistare il Libano; Il tramonto dell’illusione americana e il fallimento della scommessa di Trump.

24 Mattino - Radio 24. . La misura del taglio delle accise, decisa dal governo e già in vigore, è una scommessa pericolosa. Principalmente, perché essendo a tempo scommette sulla fine rapida della guerra in corso tra Stati Uniti, Iran e Israele. E i segnali vann facebook