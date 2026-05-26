L'Iran ha ricevuto un'istruzione di consegnare immediatamente l'uranio arricchito agli Stati Uniti o di distruggerlo sul posto. La decisione è stata comunicata senza specificare tempistiche precise. La mossa segue le recenti tensioni tra i due Paesi riguardo al programma nucleare. Le autorità iraniane non hanno ancora commentato ufficialmente le conseguenze di questa richiesta. La questione rimane al centro delle discussioni internazionali sulla gestione del materiale nucleare.

ROMA (ITALPRESS) – “L’uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere riportato a casa e distrutto o, preferibilmente, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica islamica dell’Iran, distrutto sul posto o, in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l’energia atomica, o il suo equivalente, testimone di questo processo ed evento”. Lo ha annunciato su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.(ITALPRESS). Campo largo o campo. santo? I trucchi della sinistra si infrangono sulle urne La solita Lagarde frena sull'Italia: “Il Patto di Stabilità non si tocca. Rispetto delle regole di bilancio” 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump “L'uranio arricchito va consegnato agli Usa o distrutto sul posto”

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Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

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