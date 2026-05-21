Usa-Iran il Pakistan spinge i negoziati Khamenei gela Trump e Israele | Mai all’estero l’uranio arricchito – La diretta

A quasi tre mesi dall'inizio del conflitto nel Golfo, si susseguono dichiarazioni contrastanti tra le parti coinvolte. Gli Stati Uniti continuano a minacciare un possibile ritorno alle operazioni militari, mentre alcune voci parlano di tentativi di avvicinamento tra Washington e Teheran per trovare un accordo. Nel frattempo, il leader iraniano ha ribadito che il paese non intende esportare uranio arricchito all’estero, lasciando intendere una posizione ferma rispetto alle tensioni con Israele e gli Stati Uniti.

A quasi tre mesi dallo scoppio della guerra del Golfo, continuano ad alternarsi le minacce di ripresa di azione militare da parte degli Usa e gli spiragli di apertura tra Washington e Teheran in vista di un accordo. Il Pakistan preme forte sul tasto delle trattative, mentre Israele sta alla finestra e non nasconde di sostenere una ripresa delle operazioni militari se l’Iran non si piegherà alle richieste su trasferimento dell’uranio arricchito, eliminazione dell’arsenale balistico e stop alle milizie armate nella regione. Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Usa sono «pronti all’azione», in attesa degli sviluppi negoziali tra Usa e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

US-Iran Talks In Pakistan Again Trump Signals Breakthrough

Sullo stesso argomento

Slitta il giorno dei negoziati Usa-Iran, «da Khamenei via libera a trattare». La conferma dal Pakistan: «Vance e Ghalibaf qui domani» – La direttaNel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso a Islamabad per riprendere i negoziati...

Usa-Iran, domani nuovi negoziati in Pakistan. Trump: «Accordo entro mercoledì o torneranno le bombe» – La direttaNel 52esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che non intende continuare i negoziati di pace a Islamabad...

Iran-Usa, la svolta sembra possibile. Il Pakistan: L’accordo è imminente x.com

Il senatore repubblicano Graham chiede quale sia il ruolo del Pakistan nei negoziati con l'Iran reddit

Iran, la guerra in diretta: Trump: A un passo dall’accordo ma Casa Bianca minaccia Teheran: Azioni militari mai viste nella storiaLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: prosegue il dialogo tra Trump e Teheran al lavoro su una bozza d'intesa, mentre lo stesso Presidente ... fanpage.it

Iran-Usa: il Pakistan tenta la mediazione diplomaticaIl capo dell'esercito pachistano, Asim Munir, si recherà oggi a Teheran nell'ambito della mediazione avviata da Islamabad ... interris.it