Iran Trump e gli Accordi di Abramo | una lunga storia tra fiumi di parole e realtà

Nel 2020, durante il primo mandato alla Casa Bianca, l'amministrazione statunitense ha promosso gli Accordi di Abramo, un accordo di normalizzazione tra Israele e alcuni paesi arabi. Donald Trump ha dichiarato di voler ripetere quell’esperienza anche in altre occasioni. L’Iran, coinvolto nelle tensioni regionali, ha criticato gli accordi e le politiche statunitensi in Medio Oriente, ma non ha intrapreso azioni concrete per modificarne gli esiti.

(Adnkronos) – Donald Trump e gli Accordi di Abramo. Una storia che il tycoon vorrebbe si ripetesse. Era il 2020, era il primo mandato di Trump alla Casa Bianca. Bahrein ed Emirati Arabi uniti decisero di normalizzare i loro rapporti con Israele nell'ambito degli Accordi di Abramo, con la 'mano' degli Stati Uniti. Si unì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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