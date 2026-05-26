Nella notte si sono verificati attacchi in Libano e Iran. La situazione ha portato a una sospensione delle trattative in corso, con posizioni degli Stati Uniti e dell’Iran risultate molto rigide. Il ministro degli Esteri ha commentato che la tregua deve essere rispettata, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o responsabilità.

“ Attacchi in Libano e Iran nella notte? Purtroppo la situazione ha visto uno stop nella trattativa, con una posizione americana, ma anche quella iraniana, molto dura. Questo non agevola, serve comunque che si proceda nel dialogo per concludere questa guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz. C’è una tregua e dovrebbe essere rispettata. Anche in Libano credo che serva più prudenza da parte di tutti. Hezbollah non deve attaccare, ma mi auguro che anche Israele rispetti la tregua che c’è”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’ assemblea generale di Confindustria. “Se a causa della guerra gli industriali avranno mesi di sacrifici? Io mi auguro che non ci siano mesi di sacrifici, spero che le cose possano migliorare in tempi abbastanza rapidi e non ci vogliano mesi per raggiungere un accordo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: "Attacchi Usa? Purtroppo c'è stato stop a trattativa, tregua va rispettata"

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Iran, Tajani: Attacchi Usa Purtroppo c'è stato stop a trattativa

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Tajani non vede il bicchiere mezzo pieno, l'ha sempre pieno davanti, poi lo svuota e ne chiede subito un altro: parla infatti come il cliente del bar. Non c'è alcuno stop alla trattativa, perchè non esiste alcuna trattativa reale, fra USA e Iran. E i danni sono e saran x.com

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