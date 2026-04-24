Le forze armate di un paese stanno studiando piani di emergenza per intervenire nello Stretto di Hormuz nel caso in cui il cessate il fuoco tra le parti coinvolte dovesse fallire. La possibilità di un attacco viene valutata nel contesto di tensioni crescenti e di un’eventuale rottura degli accordi di pace attualmente in vigore. La regione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze militari internazionali.

'Non ci sto pensando più di tanto". Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, come suggerito dall'inviato speciale del tycoon, Paolo Zampolli, nel resoconto del Financial Times. "Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all'Iran, ndr) che non possono venire", ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, invitato a rispondere da Trump. "Tuttavia, non so da dove provenga questa voce", ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma "non vogliamo persone legate ai pasdaran".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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L'Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a Hormuz”. Ferito Mojtaba Khamenei

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Cnn, gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere #ANSA - facebook.com facebook

Cnn, gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere #ANSA x.com