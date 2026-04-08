Trump accetta la tregua | Stop agli attacchi in Iran per due settimane Le condizioni dell' accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro l'Iran per un periodo di due settimane, senza pianificare ulteriori attacchi durante questo intervallo. La decisione arriva in risposta a una richiesta di apertura totale da parte dell'Iran, che deve essere accettata per mantenere la tregua. Finora non sono stati comunicati dettagli sui passaggi successivi o sulle eventuali condizioni aggiuntive.

Niente attacco, niente "inferno", niente "fine di un'intera civiltà" come minacciato. Il presidente americano, Donald Trump, ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane, "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa. 🔗 Leggi su Today.it

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Iran, l’annuncio di Trump nella notte: “Sospesi attacchi per due settimane”. E vincola la tregua alla riapertura di HormuzWASHINGTON (USA) – Donald Trump, poco prima delle una di stanotte, 8 aprile 2026, ha accettato di estendere di due settimane la scadenza...

Iran, Trump: «Rinviamo gli attacchi dopo i colloqui molto buoni degli ultimi giorni»

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la Repubblica. . A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, Donald Trump e l’Iran hanno accettato un cessate il fuoco di due settimane, per dare tempo alle diplomazie di trovare un accordo definitivo. L’annuncio del presidente degli Stati Uniti è s - facebook.com facebook

Trump annuncia tregua di due settimane proposta dal Pakistan, a condizione che l'Iran riapra lo stretto di Hormuz. Teheran accetta la tregua, riapre lo stretto di Hormuz. Venerdì i colloqui ad Islamabad x.com