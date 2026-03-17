L'Iran parteciperà ai Mondiali di calcio, ma non in Qatar, bensì in Messico. Il motivo è legato alle preoccupazioni sulla sicurezza, in particolare per le condizioni di sicurezza degli atleti iraniani negli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non ritiene appropriata la presenza dell’Iran al torneo a causa di questioni di sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti.

L'Iran sta cercando di ottenere lo spostamento delle partite della Coppa del Mondo Fifa dagli Stati Uniti al Messico. La partecipazione della nazione mediorientale al torneo di quest'estate in Nord America (Usa, Messico e Canada) è stata messa in dubbio dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro Teheran, che ha poi risposto con attacchi contro basi statunitensi in altri paesi del Golfo. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non ritenere "appropriata" la presenza dell'Iran ai Mondiali di calcio, "per la loro vita e sicurezza". Ora, il presidente della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Iran ai Mondiali? Sì, ma in Messico: "Gli Usa non garantiscono la nostra sicurezza"

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