Iran | Rubio un accordo con Teheran è ancora possibile

Notizia in breve

Il Segretario di Stato americano ha dichiarato che un accordo con l’Iran rimane possibile. La frase è stata pronunciata in un momento di tensione tra le due parti. Non sono stati forniti dettagli sulle trattative o sui tempi. La posizione degli Stati Uniti non è stata modificata, secondo quanto riferito. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a progressi concreti o incontri programmati.