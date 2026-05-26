Iran | Rubio un accordo con Teheran è ancora possibile

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Segretario di Stato americano ha dichiarato che un accordo con l’Iran rimane possibile. La frase è stata pronunciata in un momento di tensione tra le due parti. Non sono stati forniti dettagli sulle trattative o sui tempi. La posizione degli Stati Uniti non è stata modificata, secondo quanto riferito. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a progressi concreti o incontri programmati.

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Milano, 26 mag. (LaPresse) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che un “accordo con l’Iran è ancora possibile”. Lo riporta il Times of Israel. 2605 – Comunali, ecco com’è andata. Meloni: “Crollo rimandato a domani” – Ebola, due casi sospetti al Sacco – Domino panchine in Serie A New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Rubio: «Presto un accordo, forse già oggi»

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