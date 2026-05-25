Il segretario di Stato americano, in visita in India, ha affermato che ci sono stati progressi significativi, anche se non definitivi, nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Ha aggiunto che potrebbe esserci la possibilità di ricevere buone notizie nelle prossime ore. Nel frattempo, Teheran ha frenato le discussioni, senza confermare eventuali accordi imminenti. Rubio ha parlato di un “accordo possibile già oggi con l’Iran”, ma ha sottolineato che le trattative sono ancora in corso.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita in India, ha dichiarato che «sono stati compiuti progressi significativi, sebbene non definitivi» nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, aggiungendo: «Forse c’è la possibilità che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie». Il ministro degli Esteri Usa, citato dai media indiani, ha parlato di «proposta piuttosto solida in termini di capacità di far riaprire gli stretti», che «ha molto sostegno nel Golfo ». Rubio ha però anche dichiarato: «O raggiungeremo un buon accordo, oppure dovremo trovare un’altra soluzione». Trump aveva ridimensionato le aspettative di un’intesa immediata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rubio parla di «accordo possibile già oggi con l’Iran», Teheran frena

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Iran, Rubio: «Presto un accordo, forse già oggi»

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Perché la visita di Rubio in India è importante sia per Washington che per Pechino reddit