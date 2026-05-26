Durante un viaggio in India, il segretario di Stato americano ha affermato che i negoziati con l’Iran sono ancora aperti, ma solo se si ottengono condizioni favorevoli. Ha aggiunto che, in assenza di queste condizioni, non ci sarà un accordo. La dichiarazione è stata pronunciata mentre era in volo verso Nuova Delhi.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, in volo verso Nuova Delhi durante la sua visita di Stato in India, ha dichiarato che i negoziati con l’Iran restano aperti ma solo a condizioni favorevoli per Washington: “Sarà un buon accordo oppure non ce ne sarà uno” ha sottolineato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Rubio: "O un buon accordo o nessun accordo”

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An Iraq War Veteran on Why Europe and America Are Falling Apart

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