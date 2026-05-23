? Punti chiave Cosa contengono i 14 punti del memorandum tra Washington e Teheran?. Come influirà l'operazione militare pianificata da Trump sul nuovo accordo?. Perché la diplomazia di Rubio si muove parallelamente alla minaccia bellica?. Quali conseguenze avrà il fallimento dei negoziati nelle prossime quarantotto ore?.? In Breve Portavoce iraniano Ismail Baghaei conferma fasi ultime negoziati con Washington.. Memorandum di intesa in fase di stesura prevede 14 punti specifici.. Strategia USA alterna pressione diplomatica a possibile operazione militare finale.. Prossime 48 ore determineranno prevalenza tra trattato e offensiva pianificata.. A Nuova Delhi, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha aperto oggi una finestra su un possibile accordo con l’Iran per porre fine al conflitto in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, Rubio ipotizza un accordo: possibile annuncio in poche ore

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