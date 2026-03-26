Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se l’Iran sottoscriverà un accordo appropriato, lo Stretto di Hormuz potrà riaprire. La frase è stata pronunciata durante una riunione di gabinetto tenuta alla Casa Bianca, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sui tempi. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi e delle discussioni diplomatiche in corso.

Se l’Iran farà “l’accordo giusto, lo Stretto di Hormuz riaprirà”. Lo ha detto il presidente Donald Trump, presiedendo una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Il tycoon ha affermato che gli Usa avevano stimato una periodo di circa 4-6 settimane per completare la missione contro l’Iran, ma che “A 26 giorni dall’inizio, siamo molto in anticipo rispetto al programma”. “Il regime sta ammettendo a sé stesso di essere stato sconfitto in modo decisivo”, ha aggiunto Trump, “ecco perché stanno parlando con noi per trovare un accordo. Non possono rimontare”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Con l'accordo giusto, lo Stretto di Hormuz riaprirà"

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