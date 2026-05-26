Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un sito di lancio di missili e alcune navi posamine iraniane nello stretto di Hormuz. L’operazione è avvenuta in un contesto di tensione legato alla trattativa tra i due paesi. Nel frattempo, un ex presidente ha pubblicato una vignetta che prende di mira un suo predecessore. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle conseguenze delle azioni militari.

In attesa degli sviluppi sulla trattativa tra Stati Uniti e Teheran si registrano nuovi attacchi militari: gli Usa colpiscono un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di collocare delle mine nello stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump prende le distanze dai piani di smaltimento dell'uranio arricchito in Cina (o altrove): "È preferibile che sia distrutto in loco in collaborazione con Teheran". Intanto, sul fronte diplomatico, i principali negoziatori di Teheran sono andati in Qatar per discutere i punti controversi di un possibile accordo volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, nuovo attacco Usa: colpito un sito di missili e alcune navi posamine. Trump pubblica una vignetta contro Obama

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Attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

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