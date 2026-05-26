Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, colpendo siti di lancio missilistici e imbarcazioni nel sud del paese. Le operazioni sono state descritte come azioni di autodifesa e miravano a impedire che le navi iraniane posassero mine in quelle acque. Fonti ufficiali statunitensi hanno confermato l’esecuzione dei raid, senza specificare ulteriori dettagli sui danni o sui risultati immediati. La regione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi successivi.

Roma, 26 maggio 2026 – Nuovi attacchi degli Usa in Iran. I raid, definiti "di autodifesa", sono stati condotti nel sud contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane che stavano – a dire degli americani – cercando di posare mine. A riferirlo è il Comando centrale degli Stati uniti (USCentCom), spiegando che le operazioni sono state effettuate "per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane". Gli attacchi sono avvenuti mentre negoziatori di Teheran erano in Qatar per colloqui sulla fine della guerra e rischiano di complicare un possibile accordo che il presidente Donald Trump ha indicato come via per riaprire lo Stretto di Hormuz e attenuare la più grave interruzione energetica degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, le news in diretta. Attacco Usa contro siti di missili e navi. Rubio: “Hormuz va riaperto in un modo o nell’altro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran-US War News: Iran Offers Nuclear Assurances As Strait Of Hormuz Blockade Nears End

Notizie e thread social correlati

Iran: Rubio, lo Stretto di Hormuz riaprirà in un modo o nell’altroIl segretario di Stato degli Stati Uniti ha affermato che lo Stretto di Hormuz riaprirà in qualche modo.

Usa-Iran, attacco americano contro barche e siti di missili. Trump: “Uranio sarà distrutto”Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro barche e siti di lancio di missili nello Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Usa-Iran, Trump ordina 'mini attacco' a sorpresa. La svolta sull'uranio; Gli USA attaccano navi e siti iraniani. Trump: Un accordo grandioso o niente; Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG.

#TG2000 - #Trump sospende attacco in #Iran previsto per oggi #19maggio #MedioOriente #Teheran #Khamenei #Hormuz #Usa #IranIsraelWar #Israele #Netanyahu #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

L'Iran non ha vinto la guerra, ha vinto qualcosa di più pericoloso | The Jerusalem Post reddit

Iran, nuovo attacco Usa: colpito un sito di missili e alcune navi posamine.Trattative ancora in stalloBombardati siti missilistici nel sud del Paese e imbarcazioni che stavano provando a piazzare delle mine nello stretto di Hormuz. Trump avverte: L'uranio deve essere distrutto in loco ... ilgiornale.it

Iran, le news in diretta. Attacco Usa contro siti di missili e navi. Rubio: Hormuz va riaperto in un modo o nell’altroI raid di autodifesa delle truppe americane rischiano di complicare i colloqui per la fine della guerra e la ripresa del traffico marittimo nello Stretto ... quotidiano.net