Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un sito di lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. L'operazione è avvenuta mentre proseguono le trattative tra Washington e Teheran, senza dettagli su eventuali danni o vittime. Le forze statunitensi hanno riferito di aver agito per impedire il collocamento di mine da parte delle imbarcazioni iraniane. La situazione resta tesa in una regione strategica per il traffico marittimo mondiale.

Bombardati siti missilistici nel sud del Paese e imbarcazioni che stavano provando a piazzare delle mine nello stretto di Hormuz Il New York Times, citando un funzionario dell'esercito Usa rimasto anonimo, scrive che l’Iran avrebbe lanciato dei missili verso alcune navi Usa schierate nel golfo dell’Oman e nel mar Arabico. Non si sa se tali attacchi abbiano colpito o meno gli obiettivi e quali danni possano eventualmente aver arrecato, ma la risposta di Washington, che ha colpito il porto iraniano meridionale di Bandar Abbas, conferma una cosa: Teheran dispone ancora di basi di lancio in grado di minacciare gli Usa. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro l'Iran meridionale, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, nuovo attacco degli Stati Uniti

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NUOVO ATTACCO USA

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