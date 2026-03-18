Le ambasciate statunitensi sono state prese di mira in una serie di attacchi che segnano un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler rivedere tutte le procedure di sicurezza, mentre la tensione tra le parti continua ad aumentare. La situazione ha portato a un incremento delle misure di protezione e a un'attenzione particolare nelle operazioni diplomatiche.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non si combatte soltanto nei cieli del Medio Oriente o nei corridoi della diplomazia internazionale. C'è un altro fronte, meno visibile ma sempre più centrale: quello della sicurezza delle ambasciate. Ed è proprio qui che, nelle ultime settimane, si sta consumando un vero e proprio "caos sicurezza". Secondo documenti interni citati dal Washington Post, il Dipartimento di Stato ha ordinato a tutte le sedi diplomatiche nel mondo di rivedere «immediatamente» le proprie misure di sicurezza, segno evidente che la minaccia non è più locale ma globale. Gli attacchi Non si tratta di un allarme preventivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ambasciate Usa sotto attacco, il nuovo fronte della guerra con l'Iran. Gli Stati Uniti: «Rivedere tutte le procedure di sicurezza»

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