Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco sull'isola di Kharg, senza colpire le infrastrutture petrolifere dell'Iran. L’intervento ha interessato alcune strutture sulla superficie dell’isola, senza causare danni alle attività legate al settore energetico iraniano. L’attacco ha coinvolto obiettivi specifici sulla superficie dell’isola, ma non ha coinvolto le infrastrutture strategiche del petrolio.

Non sono state colpite le infrastrutture petrolifere dell'isola, fondamentali per l'Iran, ma quelle militari: è stato, insomma, una specie di avvertimento Nella notte tra venerdì e sabato gli Stati Uniti hanno bombardato l’isola iraniana di Kharg, che si trova a 25 chilometri dalla costa iraniana, nel golfo Persico settentrionale. L’isola è il principale terminal del petrolio iraniano, da cui passa circa il 90 per cento di quello esportato dal paese. Sul suo social media Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’attacco ha «obliterato ogni obiettivo MILITARE» sull’isola. Trump ha usato il maiuscolo su «militare» perché è una distinzione importante: le strutture petrolifere dell’isola hanno un’importanza fondamentale per l’Iran, e al momento sono state risparmiate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’attacco degli Stati Uniti all’isola di Kharg

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«Pochi istanti fa, su mia direzione, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei bombardamenti più potenti nella Storia del Medio Oriente e ha completamente annientato ogni obiettivo militare nel gioiello della corona dell’Iran, l’isola di Kharg», ha - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti bombardano Kharg, l'isola da cui passa circa il 90% delle esportazioni di petrolio dell’Iran. La minaccia di Trump è quella di danneggiare le infrastrutture petrolifere se Teheran non consentirà di riprendere il transito da Hormuz x.com