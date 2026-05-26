Usa-Iran attacco americano contro barche e siti di missili Trump | Uranio sarà distrutto

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro barche e siti di lancio di missili nello Stretto di Hormuz. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali e riguardano obiettivi militari iraniani. Non sono stati segnalati vittime tra civili. Il governo americano ha dichiarato che l'intervento mira a ridurre le minacce provenienti dalla regione. In risposta, l'Iran non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti attaccano l'Iran colpendo barche e siti di lancio dei missili nello Stretto di Hormuz. Mentre i negoziati per la fine della guerra vanno avanti, il Comando centrale americano (Centcom) annuncia l'esecuzione di "attacchi di autodifesa". "Le forze statunitensi hanno condotto oggi attacchi di autodifesa nel sud dell'Iran per proteggere le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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