Un analista ha dichiarato che l’Iran non mira alla pace, ma cerca tempo per riarmarsi. Questa affermazione arriva mentre a Doha proseguono i colloqui tra delegazioni iraniane e americane. La maggior parte dei media internazionali parla di un accordo quasi raggiunto, ma Sabti si mantiene cauto, evitando di confermare o smentire questa interpretazione. La discussione si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Mentre a Doha continuano i colloqui tra delegazioni iraniane e americane e gran parte dei media internazionali descrive un’intesa ormai «ampiamente definita», Beni Sabti mantiene un atteggiamento prudente. «La situazione cambia di ora in ora. Non credo a un accordo reale», afferma l’analista israeliano, nato a Teheran negli anni Settanta e fuggito dall’Iran insieme alla famiglia nel 1987. Lunedi scorso Sabti era a Milano per partecipare a un briefing con la stampa organizzato dall’ European Israel Press Association al Pirellone, sede della Regione Lombardia, con il sostegno di Forza Italia e dell’ Associazione Italia-Israele di Milano. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il Circolo dei Giornalisti Lombard i e l’ Associazione della Stampa Estera avrebbero inizialmente aderito all’iniziativa per poi ritirarsi successivamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, l’analista Beni Sabti: «Teheran non cerca la pace ma tempo per riarmarsi»

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How Iran's APOCALYPTIC Quest For Nuclear Weapons Brought Its Own Destruction | TBN Israel

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