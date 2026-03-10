In Iran, la pace continua a essere un obiettivo difficile da raggiungere, con il conflitto che dura ormai da undici giorni. Donald Trump ha dichiarato che la guerra sta per finire e ha aperto ai negoziati con Teheran, ma il governo iraniano ha rifiutato e sembra puntare all'escalation. La domanda sulla fine della guerra in Iran rimane senza risposta, mentre il conflitto prosegue senza segnali di rapida conclusione.

Quando finirà la guerra in Iran? È questa la domanda sulla bocca di tutti dopo che il conflitto è entrato nell’undicesimo giorno, senza grandi certezze che, al contrario di quanto ripeteva e ripete Donald Trump, possa concludersi rapidamente. Con il solito show, il tycoon statunitense ha ripetuto che la guerra “finirà presto, molto presto”, ma “non questa settimana”. Ottimismo che appare surreale alla luce dei combattimenti che continuano in tutto il Medio Oriente, e soprattutto davanti alle dichiarazioni delle altre parti in causa. Sul punto, infatti, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha gelato ogni speranza di pace a breve... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - In Iran la pace resta un tabù. Trump si dice certo che la guerra è agli sgoccioli, ma apre ai negoziati con Teheran che, però, rifiuta e cerca l’escalation

