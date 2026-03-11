Iran la guerra in diretta bombe su Teheran e Beirut gli USA | Eliminate 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz Oggi Meloni in Parlamento

Nelle ultime ore, i bombardamenti su Teheran e Beirut continuano senza sosta, con circa 10.000 siti civili colpiti in Iran e oltre 1.000 vittime. Gli Stati Uniti affermano di aver eliminato 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz. Oggi in Parlamento si svolge l'intervento di una figura politica. La situazione rimane molto tesa e in rapido sviluppo.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: proseguono senza sosta i bombardamenti su Teheran e Beirut, in Iran sarebbero stati colpiti dai raid circa 10mila siti civili e uccise più di 1.300 persone. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane nello Stretto di Hormuz.

Starmer chiama Meloni e Merz: «Piano per proteggere navi a Hormuz». Gli 007 Usa: «Teheran pronta a dispiegare mine nello Stretto» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.

Iran, il Pentagono: «Oggi gli attacchi più duri». Starmer sente Merz e Meloni: «Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz». E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo, giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Approfondimenti e contenuti su Iran la guerra in diretta bombe su...

Temi più discussi: L’Iran e le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz; Hormuz, guerra in Iran e rischio di stagflazione in Europa; Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; Guerra in Iran, nello Stretto di Hormuz ci sono mille navi ferme: 25 miliardi di dollari a rischio.

Stretto di Hormuz in ostaggio dell’Iran: ecco gli effetti sull’ItaliaLa guerra in Iran sta scatenando un altro enorme problema legato al commercio mondiale. Teheran ha dichiarato di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, ma da lì transita un terzo del conta ... affaritaliani.it

Iran, Trump: Se Teheran ha minato Stretto di Hormuz, conseguenze mai viste primaIl presidente reagisce alle indiscrezioni: i Pasdaran avrebbero iniziato a minare lo Stretto, cruciale per il commercio del petrolio ... adnkronos.com

Tensione nello Stretto di Hormuz: l'Iran minaccia di colpire navi militari USA e alleati facebook

#Iran , con il blocco dello stretto di #Hormuz è battaglia tra Asia ed Europa per il #Gnl x.com