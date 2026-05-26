Iran Khamenei | Continueremo a dire morte all’America e a Israele Abbattuto drone Usa – La diretta

Nell’ottantottesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, gli Stati Uniti hanno attaccato una località nel sud del paese. Nel frattempo, il leader iraniano ha dichiarato che continueranno a pronunciare slogan contro America e Israele. Un drone statunitense è stato abbattuto durante le operazioni. La tensione tra le parti rimane alta, con azioni militari e dichiarazioni che segnano questa fase del conflitto.

Nell’ottantottesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno colpito una località nel sud del paese. «Fra gli obiettivi figuravano un sito per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco», ha fatto sapere il comando delle forze armate Usa. Intanto il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la pace con Teheran è ancora possibile, mentre il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth una vignetta contro Obama. Poi ha detto che vuole distruggere l’uranio dell’Iran con il consenso di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

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