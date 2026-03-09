L'Assemblea degli esperti iraniana ha nominato Mojtaba Khamenei come nuova guida suprema del paese. La decisione segue la morte del precedente leader e rappresenta un passaggio importante per la leadership islamica. Mojtaba Khamenei, figlio del precedente guida, assume ora il ruolo di massimo esponente politico e religioso in Iran. La scelta è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori commenti pubblici.

Sarà il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei a guidare la repubblica islamica. La sua prima decisione da guida suprema è stata dare il via a un'ondata di missili verso Israele L'Assemblea degli esperti iraniana ha scelto la nuova guida suprema dell'Iran: sarà Mojtaba Khamenei, il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio in un raid aereo. Una scelta di continuità con il passato che è una sfida a Stati Uniti e Israele che avevano chiesto alla Repubblica islamica un cambio di guida e definito "inaccettabile" l'eventuale scelta del figlio dell'ex dittatore. La popolazione iraniana che si oppone al regime ha appreso la notizia con preoccupazione: "Non c'è nemmeno la più remota possibilità di cambiamento all'interno del sistema. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Iran sfida America e Israele scegliendo Mojtaba Khamenei come guida suprema

