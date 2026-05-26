? Punti chiave Come influenzerà questa tassa i costi del commercio marittimo globale?. Perché i Pasdaran puntano a trasformare lo stretto in un business?. Quali sono le reali implicazioni economiche per i partner internazionali?. Come cambierà il potere finanziario del regime iraniano con questi pedaggi?.? In Breve Analisi di Francesco Manacorda evidenzia il valore finanziario della leva marittima.. Il controllo dello stretto alimenterebbe direttamente le strutture di potere dei pasdaran.. L'imposizione dei pedaggi influenzerebbe i costi logistici globali del commercio mondiale.. La strategia mira a trasformare la sicurezza in un asset economico autonomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, il piano dei Pasdaran: pedaggi a Hormuz per nuove entrate

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IRAN-USA, LIBANO DECISIVO PER I NEGOZIATI. ERDOGAN SI INSERISCE NELLA CRISI | GENERALE GIALLONGO

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