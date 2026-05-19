L’Iran ha annunciato che assumerà il controllo ufficiale dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più strategici per il traffico mondiale di petrolio e gas. Il paese ha comunicato che gestirà direttamente le operazioni di transito e la riscossione dei pedaggi per le navi che attraversano questa via d’acqua. La decisione riguarda un’area che collega il Golfo Persico con il Mare di Oman, e rappresenta un punto chiave per le rotte energetiche internazionali.

Nel cuore della più delicata arteria energetica del pianeta, l’Iran ha deciso di trasformare lo Stretto di Hormuz in una leva economica e strategica permanente. Teheran ha infatti annunciato la creazione della Persian Gulf Strait Authority (PGSA), un nuovo organismo incaricato di regolamentare il traffico marittimo e imporre pedaggi alle navi commerciali in transito. Una svolta che rischia di ridefinire gli equilibri della navigazione globale nonché le regole del diritto marittimo. Ulteriori dettagli sul sistema di trasporto pubblico PGSA saranno resi noti a breve, secondo quanto affermato dall'alto funzionario parlamentare Ebrahim Azizi. In the Name of God The official X account of the Persian Gulf Strait Authority ( #PGSA ) is now live. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran formalizza il controllo di Hormuz: come funzionerebbero i traffici e la riscossione dei pedaggi

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