Raid di Israele sul Libano Hezbollah colpisce un kibbutz Trump | Forze Usa schierate vicino all’Iran fino a al raggiungimento di un accordo

Nella giornata di oggi, le forze israeliane hanno effettuato un raid nel sud del Libano, mentre gruppi armati di Hezbollah hanno lanciato un attacco contro un kibbutz nel nord di Israele. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze statunitensi sono state posizionate vicino all’Iran e rimarranno lì fino a quando non sarà raggiunto un accordo con Teheran. La situazione resta tesa nei territori coinvolti.