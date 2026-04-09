Raid di Israele sul Libano Hezbollah colpisce un kibbutz Trump | Forze Usa schierate vicino all’Iran fino a al raggiungimento di un accordo
Nella giornata di oggi, le forze israeliane hanno effettuato un raid nel sud del Libano, mentre gruppi armati di Hezbollah hanno lanciato un attacco contro un kibbutz nel nord di Israele. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze statunitensi sono state posizionate vicino all’Iran e rimarranno lì fino a quando non sarà raggiunto un accordo con Teheran. La situazione resta tesa nei territori coinvolti.
Gli attacchi israeliani sul Libano, che ieri hanno provocato oltre 250 vittime, rappresentano un “grave pericolo” per il cessate il fuoco di due settimane concordato da Stati Uniti e Iran. E’ l’allarme lanciato dal portavoce del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres: “Il proseguimento dell’attività militare in Libano rappresenta un grave pericolo per il cessate il fuoco e per gli sforzi volti a una pace duratura e generale nella regione”. L’emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ha riferito che l’aviazione israeliana ha effettuato 21 raid aerei durante la notte in alcuni villaggi del distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Iran, Trump: “Forze Usa in zona fino al pieno rispetto dell’accordo”. Hezbollah lancia razzi su Israele – La direttaA poco più di 24 ore dall’annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, Donald Trump alza di nuovo i toni e...
L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, a Teheran raid sul quartier generale del regime. Trump non esclude truppe di terra | «Li facciamo a pezzi». Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Temi più discussi: Raid di Israele sul complesso petrolchimico iraniano di South Pars; Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'; Raid di Israele in Libano, sabato colloqui tra Usa e Iran in Pakistan; Libano, Beirut travolta dai raid israeliani: centinaia tra morti e feriti.
Raid di Israele in Libano, l’Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz. Trump: non incluso in accordoL’Iran ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz dopo l’attacco di Israele in Libano. Se il cessate il fuoco in vigore viene violato, il regime sionista ne sarà responsabile e puniremo l’aggress ... strettoweb.com
Iran: Teheran chiude ancora Hormuz dopo raid di Israele in LibanoAncora alta tensione nella guerra in Iran: Teheran ha chiuso lo Stretto di Hormuz dopo raid di Israele in Libano. La situazione. newsmondo.it
Media: l'Iran blocca Hormuz dopo i raid di Israele in Libano e minaccia di ritirarsi dall'accordo di tregua con gli Usa x.com
Raid di Israele in Libano, l'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz. Trump: "non incluso in accordo" - facebook.com facebook