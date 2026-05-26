Ipotesi di danno erariale per quasi 500mila euro la Gdf indaga sul Giffoni Film Festival

Da agi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza sta indagando su un possibile danno erariale di circa 479.000 euro legato alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Le autorità stanno esaminando le spese e le procedure finanziarie del festival per verificare eventuali irregolarità o malversazioni. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le responsabilità e accertare eventuali illeciti.

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AGI - Un presunto danno erariale da 478.769 euro in relazione alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. È quanto ipotizza la Procura regionale per la Campania della Corte dei conti che ha portato la Guardia di Finanza di Napoli a notificare un invito a dedurre, con contestuale atto di messa in mora, nei confronti dell'Ente autonomo Giffoni Experience, del direttore artistico e organizzativo e responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania. Eseguito anche un decreto di sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari dell'invito a dedurre, fino alla concorrenza dell'importo contestato. 🔗 Leggi su Agi.it

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