Proseguono nella mattina del 26 maggio le autopsie sui corpi dei cinque sub morti il 14 maggio durante un’immersione a oltre 50 metri di profondità alle Maldive. Lunedì, all’ospedale di Gallarate (Varese), sonostati eseguiti gli esami autoptici sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri: oggi sarà il turno di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Ancora non sono trapelate informazioni sulle cause della morte, per le quali bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici e la relazione conclusiva tra 90 giorni: l’ipotesi più accreditata rimane quella dell’ asfissia e del conseguente annegamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ipotesi asfissia”, proseguono le autopsie sulle salme dei sub morti alle Maldive. Attesa per il resto dei risultati

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