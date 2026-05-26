Ipotesi asfissia proseguono le autopsie sulle salme dei sub morti alle Maldive Attesa per il resto dei risultati
Le autopsie sui cinque sub morti alle Maldive, avvenuti il 14 maggio durante un’immersione oltre i 50 metri, continuano nella mattina del 26 maggio. Tra le ipotesi al momento considerate c’è quella di un’eventuale asfissia. I risultati delle analisi sono ancora in attesa di essere completati.
Proseguono nella mattina del 26 maggio le autopsie sui corpi dei cinque sub morti il 14 maggio durante un’immersione a oltre 50 metri di profondità alle Maldive. Lunedì, all’ospedale di Gallarate (Varese), sonostati eseguiti gli esami autoptici sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri: oggi sarà il turno di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Ancora non sono trapelate informazioni sulle cause della morte, per le quali bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici e la relazione conclusiva tra 90 giorni: l’ipotesi più accreditata rimane quella dell’ asfissia e del conseguente annegamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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