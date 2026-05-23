Le salme dei quattro sub morti alle Maldive atterrati a Malpensa | attesa per le autopsie

Le salme dei quattro sub morti alle Maldive sono arrivate oggi a Malpensa con un volo di Turkish Airlines. L’aereo è atterrato alle 13:10. Sono in corso le procedure di autopsia per le vittime.

Un volo della compagnia Turkish Airlines ha rimpatriato oggi, sabato 23 maggio, in Italia le salme dei quattro sub morti alle Maldive, atterrate intorno alle 13:10 all'aeroporto di Milano Malpensa. Sono la biologa marina Monica Montefalcone, docente all'università di Genova, della figlia Giorgia. 🔗 Leggi su Today.it

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Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub morti: atterrato a Malpensa il volo da Istanbul

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