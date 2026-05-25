Le autopsie sui cinque sub morti alle Maldive non hanno ancora fornito elementi decisivi. Le prime analisi non hanno evidenziato cause specifiche, anche se si ipotizza l’asfissia come possibile motivo della tragedia. Le autorità continuano le indagini senza aver ancora identificato con certezza le ragioni del decesso. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo ai dettagli delle analisi o alle eventuali circostanze che potrebbero aver contribuito all’incidente.

Nessun elemento decisivo sarebbe emerso, almeno per ora, dalle prime autopsie eseguite sui corpi delle cinque vittime della tragedia avvenuta alle Maldive durante un’immersione subacquea. Gli esami medico-legali, iniziati lunedì presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, avrebbero escluso al momento la presenza di anomalie evidenti, rinviando però ogni conclusione agli accertamenti istologici e tossicologici disposti dagli specialisti. A coordinare le operazioni è il medico legale Luca Tajana, nominato dalla Procura. Sono state effettuate le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri, il trentenne originario di Omegna deceduto insieme agli altri connazionali durante l’immersione nella grotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub morti alle Maldive, ipotesi asfissia per Gualtieri e Benedetti dopo le autopsie

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