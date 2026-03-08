Adriana Sbarlati compie oggi 100 anni a Gatteo Mare. Nata a Cesenatico l’8 marzo 1926, si è trasferita nella località turistica nel 1950, quando si è sposata con Guido Fiori. Rimasta vedova nel 1992, vive nella stessa zona da oltre 70 anni. La celebrazione del suo secolo di vita si svolge nel comune di residenza.

Oggi, a Gatteo Mare, compie 100 anni Adriana Sbarlati. Nata a Cesenatico l’8 marzo 1926, abita a Gatteo Mare dal 1950, quando si sposò con Guido Fiori residente nella località turistica e del quale rimase vedova nell’ottobre 1992. Adriana ha sempre lavorato la terra con il marito. Oggi sarà festeggiata dai tre figli Riccardo, Nadia e Daniela e dai nipoti Alice, Nicolas, Giorgia e Natascia e i pronipoti Martina, Linda, Viola e Naima. Adriana Sbarlati è completamente autosufficiente, vive con il figlio Riccardo e la nuora Patrizia e dice: "Mangio di tutto e prediligo i dolci. Mi è sempre piaciuto leggere i giornali e in primis il Resto del Carlino e obbligo la mia nuora ogni mattina ad andarmelo a comprare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adriana Sbarlati oggi spegne 100 candeline

Leggi anche: Corciano in festa, Delfa spegne 100 candeline

Città di Castello in festa, nonna Gina spegne 100 candelineDue figli e quattordici fra nipoti e pronipoti, l'amore per la famiglia e per i viaggi.