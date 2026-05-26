Io sono infermiere flash mob in piazza Cavalli

L’evento è aperto a cittadini, infermieri e studenti16 – 16,15: Flash-Mob “Io Sono Infermier?”. Performance simbolica di Infermieri e studenti del Corso di Laurea in Infermieristica;16,15 – 16,30: Apertura e saluti istituzionali;16,30 – 17,10: Talk Pubblico con i ragazzi del Podcast Skeptical. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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