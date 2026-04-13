Salerno flash mob in Piazza della Libertà | 5mila libri per la PaperWeek

A Salerno, in Piazza della Libertà, si svolgerà un flash mob dedicato alla promozione del riciclo di carta e cartone, inserito nella settimana nazionale dedicata alla carta. L’evento, programmato per martedì 14 aprile dalle 9.30 alle 13, vedrà la partecipazione di circa 5.000 libri disposti in piazza. L’iniziativa è promossa da un’associazione che si occupa di sostenibilità e riciclo, in collaborazione con l’ente organizzatore della settimana.

Si scrive con i libri, si legge PaperWeek. Domani, martedì 14 aprile, dalle 9.30 alle 13, Piazza della Libertà ospiterà un grande flash mob dedicato al riciclo di carta e cartone, promosso da Comieco nell’ambito della settimana nazionale. Oltre 5.000 testi riusati diventeranno il manifesto simbolico dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione di studenti, associazioni e cittadini in un evento creativo e partecipato. Una piazza trasformata in set creativo. Per l’occasione, la piazza si trasformerà in un vero e proprio set a cielo aperto grazie alla scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico, realizzata con libri, quaderni e materiali cartacei raccolti nelle ultime settimane attraverso i centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, flash mob in Piazza della Libertà: 5mila libri per la PaperWeek Leggi anche: Settimana della Carta: flash mob creativo in piazza della Libertà per la PaperWeek Flash-mob per la parità di genere. In quaranta a manifestare in piazzaOltre quaranta persone ieri mattina si sono riunite in piazza XX Settembre per partecipare al flash mob organizzato da Filcams Cgil per...