A Che tempo che fa, un ospite ha scherzato sulla presenza di turisti a Venezia indossando infradito e con l’alluce valgo. Con tono ironico, ha ripetuto una frase pronunciata in passato, riferendosi alla situazione della città. La battuta ha puntato il dito sulle caratteristiche e gli atteggiamenti dei visitatori, sottolineando con umorismo alcune peculiarità del turismo in quella zona.

Ubaldo Pantani, ospite a Che tempo che fa, veste i panni di Massimo Cacciari e si lancia in una esilarante analisi del turismo a Venezia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io lo dico da anni questo. Cosa? Tutto. Venezia travolta da demoni in infradito con l’alluce valgo”, l’ironia di Cacciari-Pantani a Che tempo che fa

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