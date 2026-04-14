Una cantante ha raccontato come, nella solitudine, si senta spesso in balia di pensieri negativi che la fanno sentire inutile, ma che basta uno sguardo luminoso per cambiare stato d’animo. La sua riflessione si collega al modo in cui la fotografia, a suo avviso, deve catturare l’essenza umana di ogni istante. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di introspezione personale e di attenzione alla profondità emotiva.

Milano – Se c’è una cosa che la fotografia deve cogliere è l’umanità del momento. Proprio come la canzone. Ma l’essenziale è invisibile agli occhi perché nella vertigine dei tempi, verrebbe da dire (con Saint-Exupéry), si vede bene solo coi sentimenti. Così, le “Foto mosse” inserite da Arisa nell’album in uscita venerdì prossimo provano a cogliere questa indeterminatezza dell’animo umano con 14 “scatti” che l’interprete lucana racconta nello studio di Soundcheck (video in arrivo domani), nell’attesa di varare il 20 maggio a Civitanova Marche un viaggio nelle sue canzoni destinato a tenerla sulla strada fino a dicembre. Parlando di fotografia, Enri Cartier-Besson diceva che la nitidezza è una un fatto borghese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arisa: “Nella solitudine divento mostruosa e mi dico che non valgo niente. Poi bastano due occhi luminosi e passa tutto”

Arisa è ancora innamorata del suo ex fidanzato (che è anche l’ex di Serena Brancale)? Scrive una dedica d’amore e poi cancella tuttoArisa torna a far parlare della sua vita sentimentale dopo un messaggio misterioso verso l’ex fidanzato: una dedica intensa, poi rimossa, riaccende i...

“Un crono che mi dà rispetto, valgo 2h03”: Iliass Aouani in estasi dopo il record italiano. “Quel problemino nel finale…”Iliass Aouani ha firmato il nuovo record italiano di maratona, correndo in 2h04:26 a Tokyo, la capitale giapponese dove a settembre conquistò la...

Sanremo 2026 - Arisa canta Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma