Elezioni comunali 2026 | a Invorio vince il sindaco uscente Flavio Pellizzoni

Notizia in breve

Alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiusi i seggi a Invorio. I cittadini hanno rieletto il sindaco uscente, Flavio Pellizzoni. La sua candidatura è risultata vincente rispetto agli altri. Nessun altro candidato ha ottenuto più voti. La vittoria è stata confermata con il risultato finale delle schede. Pellizzoni continuerà a guidare il comune del Vergante per il prossimo mandato. I dati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.