Elezioni comunali 2026 | a Invorio vince il sindaco uscente Flavio Pellizzoni
Alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiusi i seggi a Invorio. I cittadini hanno rieletto il sindaco uscente, Flavio Pellizzoni. La sua candidatura è risultata vincente rispetto agli altri. Nessun altro candidato ha ottenuto più voti. La vittoria è stata confermata con il risultato finale delle schede. Pellizzoni continuerà a guidare il comune del Vergante per il prossimo mandato. I dati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.
Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Invorio i seggi per le elezioni comunali. I cittadini del comune del Vergante hanno scelto la continuità rieleggendo il sindaco uscente Flavio Pellizzoni.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 6 comuni del novarese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Elezioni comunali 2026: c'è la data
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