Al centro sportivo Paniko Village si è svolto il primo Memorial ‘Mattia Martoni’ di calcio a cinque, organizzato dai compagni di scuola della quinta A dell’Istituto Agrario e Alberghiero ‘Celso Ulpiani’. Tutti i partecipanti si sono riuniti in campo per ricordare Mattia, con un clima di partecipazione e commozione. L’evento ha visto numerosi giovani sfidarsi sul campo, in un omaggio collettivo al ragazzo scomparso.

Grande successo per il 1° Memorial ‘Mattia Martoni’ di calcio a cinque, organizzato dai compagni di scuola della 5’A dell’Istituto Agrario e Alberghiero ‘Celso Ulpiani’ al centro sportivo Paniko Village di via Loreto. Un evento voluto proprio dai ragazzi che tra qualche giorno affronteranno la maturità senza lo sfortunato Mattia, deceduto a ottobre a Rotella in sella alla sua moto dopo uno scontro con un camion. La comunità scolastica ascolana, e non solo, è rimasta molto colpita dal tragico evento, tanto che ancora oggi fuori dall’Istituto Tecnico Agrario ci sono gli striscioni e i cartelli per ricordare Mattia. Così sabato i compagni di classe hanno organizzato questo Memorial riportando sulle maglie della propria squadra la scritta: "In campo insieme come sempre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti in campo nel ricordo di Mattia: "Lo porteremo sempre nel cuore"

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