Investe uno scooter durante un sorpasso poi scappa

Una donna di 29 anni è stata denunciata dai carabinieri di Cermes per aver investito uno scooter durante un sorpasso e poi essere fuggita senza prestare soccorso. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi e, secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe causato lesioni colpose. La stessa avrebbe abbandonato la scena senza fermarsi, violando le norme sul dovere di assistenza.

Lesioni colpose e – forse anche peggio – fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale: è ciò di cui è accusata una 29enne che, nei giorni scorsi, è stata denunciata dai carabinieri di Cermes. Ma che cos’è avvenuto, esattamente?Il sinistro e la fugaTutto è avvenuto nel centro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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